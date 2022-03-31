الجيش الإسرائيلي يداهم منزل منفذ عملية الطعن جنوب بيت لحم

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة ترقوميا بغرب الخليل، وداهم منزل منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم قرب مستوطنة غوش عتصيون بجنوب بيت لحم.

وأفادت مراسلة RT بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب اقتحام البلدة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "فلسطينيا كان يسافر في حافلة إسرائيلية قرب بلدة إليعزار في غوش عتصيون، قام بطعن مسافر يهودي وأصابه بجروح نقل على اثرها لتلقي العلاج الطبي"، مشيرا إلى أن "مواطنا آخر كان يسافر داخل نفس الحافلة أطلق النار على المخرب وقتله".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن الذي قتل يدعى نضال جمعة جعافرة (30 عاما) من بلدة ترقوميا بقضاء الخليل.

المصدر: RT