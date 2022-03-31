الصين تدعو إلى استئناف آلية التعاون الثلاثي مع أفغانستان وباكستان

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه في ظل الظروف الحالية، يتعين على الصين وأفغانستان وباكستان استئناف آلية التعاون الثلاثي وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والتنمية والأمن.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في تونشي بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين، دعا وانغ الأطراف الثلاثة إلى بناء ثقة سياسية ثلاثية متبادلة، ودعم الاهتمامات الأساسية لبعضها البعض، وحماية المصالح المشتركة.

وشدد وانغ على أنه "يتعين على الأطراف الثلاثة تعزيز التعاون العملي، وتعزيز مد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى أفغانستان، ومساعدة أفغانستان على المشاركة في الترابط الإقليمي"، مقترحا أن "تعزز الصين وأفغانستان وباكستان التعاون في مكافحة الإرهاب، والقضاء على التربة الخصبة للإرهاب، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن "الجانب الباكستاني يدعم أفغانستان في تعزيز الاتصالات مع العالم"، مؤكدا أن بلاده "مستعدة لمواصلة مساعدة أفغانستان على تحسين معيشة الشعب". وشدد على ضرورة إعادة الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج على الفور.

من جانبه، قال وزير الخارجية بالإنابة في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقي إن "الجانب الأفغاني يتفهم قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق ومصالح النساء والأطفال، وخاصة تعليم الفتيات، وسيعمل على تعزيزها بشكل نشط وخطوة بخطوة"، مشيرا إلى أن "الحكومة المؤقتة لم تمنع مطلقا الفتيات من الذهاب إلى المدرسة وأعادت فتح 60 في المائة من المدارس حتى الآن".

وشكر متقي الصين وباكستان على تقديم دعم لا يقدر بثمن لتنمية أفغانستان وإعادة إعمارها، موضحا أن أفغانستان غير راغبة في الاعتماد على المساعدات الخيرية لفترة طويلة وتأمل في تعزيز التعاون الثلاثي والمشاركة بنشاط في البناء المشترك للحزام والطريق.

المصدر: "شينخوا"