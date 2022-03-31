الخارجية الصينية: "الثلاثية" بشأن أفغانستان دعت حكومة طالبان للابتعاد عن تنظيم داعش

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن "الثلاثية" الموسعة بشأن أفغانستان دعت حكومة طالبان للابتعاد عن تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية.

إقرأ المزيد

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تصريح وانغ يي، قوله: "تم التعبير عن قلق مشترك من قوة المنظمات الإرهابية العاملة داخل حدود أفغانستان. ندعو أفغانستان إلى أن تنأى بنفسها عن داعش، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، والمنظمات الإرهابية الأخرى، ومكافحتها بشكل حاسم حتى القضاء الكامل عليها".

وأشار إلى أنه يجب على "الثلاثية" الموسعة بشأن أفغانستان أن تلعب دورا في إعادة إعمار أفغانستان والقضاء على الإرهابيين.

كما دان المحاولات لاستخدام أفغانستان في الألعاب الجيوسياسية.

المصدر: تاس