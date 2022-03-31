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الدول المجاورة لأفغانستان تقرر مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للبلاد

أخبار العالم

الدول المجاورة لأفغانستان تقرر مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للبلاد
AP
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان اتخذت قرارا حول مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لهذا البلد.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تصريح وانغ يي قوله: "تواجه أفغانستان مشاكل جدية في المجال الإنساني. وتم اتخاذ قرار حول مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة والدول الغربية بإلحاح على الوفاء بمسؤوليتها الأساسية عن الانتعاش الاقتصادي لأفغانستان".

كما شدد المسؤول الصيني على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات لإلغاء العقوبات المفروضة على أفغانستان وحساباتها الدولية.

المصدر: تاس

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