رئيسي: لم نربط حياة الناس والاقتصاد بالاتفاق النووي والمفاوضات

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن طهران لم تربط حياة الناس والاقتصاد بالاتفاق النووي والمفاوضات النووية الجارية في فيينا مع القوى العالمية.

وقال رئيسي "إننا ‌نحب أن نتواصل مع الجميع، ولكننا لا ننتظر أبدا من الآخرين حلحلة مشاكلنا، ولا نعقد الأمل على الأجانب"، مشددا: "أننا نتابع المفاوضات بقوة وكرامة، ولم نغادر طاولة المفاوضات، والمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية يجري التعبير عنها اليوم بكرامة، لكننا لم نربط معيشة الشعب والاقتصاد بالاتفاق النووي والمفاوضات، ونتابع خططنا الاقتصادية بقوة، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات".

وأضاف: "لقد أظهرت التجربة، وتعلمنا من أسلافنا ألا نثق في الأجانب بأي شكل من الأشكال. فهم لم يساعدوا في حلحلة مشاكل أي طرف، ولن يساعدوننا أيضا"، مؤكدا "أننا نعتمد على موارد وقدرات البلاد".

وكشف رئيسي أن "حجم مبيعات النفط وصل إلى مستوى ما قبل العقوبات، ونحصل على العائدات أيضا"، لافتا إلى أن "هناك عداءات وعوائق في طريقنا، والعناصر المدسوسة تحاول قصارى جهدها، ولكن أي من هذه الأمور لا تمنع حركة الأمة الإيرانية".

المصدر: isna