الخارجية الروسية: موسكو تلقت إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء بين لافروف ونظيره الأوكراني

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تلقيها إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء جديد بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندري رودينكو، للصحفيين: "تلقينا هذه الإشارة من تركيا"، مدققا أنه لا تتوفر لديه حاليا أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاجتماع.

وشدد على أن "موسكو لم ترفض سابقا أي اتصالات، لكنها يجب أن تكون معدة مسبقا وذات مغزى".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك