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بكين تحتج لدى واشنطن بسبب "الاستفزازات الأمريكية"

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بكين تحتج لدى واشنطن بسبب
Globallookpress Hu Shanmin/XinHua
صورة أرشيفية
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احتجت الحكومة الصينية، اليوم الخميس 31 مارس، على "الاستفزازات واسعة النطاق والمتكررة" من السفن الحربية والطائرات الأمريكية.

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جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، العميد وو تشيان. حيث قال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تستمر طائرات وسفن القوات المسلحة الأمريكية، منذ وقت طويل، في تنفيذ عمليات استخباراتية متكررة واسعة النطاق ضد الصين، ونظم استفزازات وأعمال ترهيب وضغط".

المصدر: تاس

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