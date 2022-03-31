ترودو للاجئين أفغان: مرحبا بكم في منزلكم

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده استقبلت أكثر من 10 آلاف لاجئ أفغاني، وتوجه إليهم بالقول: "مرحبا بكم في منزلكم".

وكتب ترودو في تغريدة عبر "تويتر": "استقبلت كندا الآن أكثر من 10000 لاجئ أفغاني. سنواصل العمل للتأكد من حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه.. وأنا أعلم أن جيرانهم ومجتمعاتهم والكنديين في جميع أنحاء البلاد سيفعلون الشيء نفسه. مرحبا بكم في منزلكم!".

Update: Canada has now welcomed more than 10,000 Afghan refugees. We’ll keep working to make sure they have the support they need – and I know their neighbours, their communities, and Canadians across the country are going to do the same. Welcome home! 🇨🇦 https://t.co/6DsDwIIbGB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 31, 2022

بدوره، قال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر: "اليوم، حققت كندا علامة فارقة. لقد استقبلنا أكثر من 10000 لاجئ أفغاني. إن القدرة على ترحيبي شخصيا بما يقرب من 300 وافد أفغاني جديد في تورنتو اليوم، ورؤية ابتساماتهم بعد رحلة طويلة، هي لحظة ستبقى معي طوال العمر".

المصدر: RT