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ترودو للاجئين أفغان: مرحبا بكم في منزلكم

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ترودو للاجئين أفغان: مرحبا بكم في منزلكم
AP
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده استقبلت أكثر من 10 آلاف لاجئ أفغاني، وتوجه إليهم بالقول: "مرحبا بكم في منزلكم".

وكتب ترودو في تغريدة عبر "تويتر": "استقبلت كندا الآن أكثر من 10000 لاجئ أفغاني. سنواصل العمل للتأكد من حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه.. وأنا أعلم أن جيرانهم ومجتمعاتهم والكنديين في جميع أنحاء البلاد سيفعلون الشيء نفسه. مرحبا بكم في منزلكم!".

بدوره، قال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر: "اليوم، حققت كندا علامة فارقة. لقد استقبلنا أكثر من 10000 لاجئ أفغاني. إن القدرة على ترحيبي شخصيا بما يقرب من 300 وافد أفغاني جديد في تورنتو اليوم، ورؤية ابتساماتهم بعد رحلة طويلة، هي لحظة ستبقى معي طوال العمر".

المصدر: RT

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