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تشاووش أوغلو يعلن إمكانية عقد لقاء روسي أوكراني جديد خلال أسبوعين

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تشاووش أوغلو يعلن إمكانية عقد لقاء روسي أوكراني جديد خلال أسبوعين
AP
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه بحث أمس الأربعاء مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا احتمال تنظيم لقاء بيئهما خلال الأسبوعين القادمين.

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وقال تشاووش أوغلو في حديثه لقناة "A Haber": "نعمل على تنظيم لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني. أمس أجريت محادثات مع لافروف وكوليبا بهذا الشأن".

وأضاف: "انطلاقا من المكالمة التي أجريناها خلال المفاوضات بين الوفدين (الروسي والأوكراني) في اسطنبول، واستنادا إلى محادثاتنا مع الطرفين، يمكننا القول إن هذا الاجتماع (بين الوزيرين الروسي والأوكراني) قد يجري في الأسبوعين المقبلين".

المصدر: نوفوستي

 

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