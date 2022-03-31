الدفاع الروسية: مقاتلاتنا دمرت ليلا 52 منشأة عسكرية أوكرانية و18 مسيرة ومنصة S-300

قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الروسية دمرت ليلا 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ و18 مسيرة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس: "دمرت مقاتلاتنا الحربية، خلال الليل، 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نظام دفاع جوي من طراز (S-300) ومنظومة (Buk-M1)، ومستودعين للوقود، و38 معقلا ومناطق تركيز من المعدات العسكرية الاوكرانية"، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان، "كما تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز عالية الدقة".

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 124 طائرة أوكرانية و77 مروحية، و 216 نظاما صاروخيا مضادا، و341 طائرة بدون طيار، و 1815 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و 195 قاذفة صواريخ متعددة، و762 مدفعا.

المصدر: تاس، نوفوستي