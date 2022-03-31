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وسائل إعلام: محاولة طعن عند مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم

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وسائل إعلام: محاولة طعن عند مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم
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أفادت وسائل إعلامية عبرية بوقوع محاولة طعن، اليوم الخميس، عند مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "حادث طعن وقع قرب العازار في غوش عتصيون، وقد تم نقل شاب يبلغ من العمر 28 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك في حالة متوسطة إلى شديدة بعد طعنه وتحييد إرهابي".

المصدر: RT

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