وسائل إعلام: محاولة طعن عند مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلامية عبرية بوقوع محاولة طعن، اليوم الخميس، عند مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "حادث طعن وقع قرب العازار في غوش عتصيون، وقد تم نقل شاب يبلغ من العمر 28 عاما إلى مستشفى شعاري تسيديك في حالة متوسطة إلى شديدة بعد طعنه وتحييد إرهابي".

פיגוע דקירה סמוך ליישוב אלעזר שבגוש עציון: בן 28 פונה במצב בינוני-קשה לבית החולים שערי צדק לאחר שנדקר, המחבל נוטרל @LiaSpilkin — החדשות - N12 (@N12News) March 31, 2022

المصدر: RT