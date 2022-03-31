الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52"

دمرت المروحيات الضاربة من طراز "كا-52" التابعة للقوات الروسية، معاقل محصنة ومواقع إطلاق نار للجيش الأوكراني.

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المروحيات القتالية الروسية نفذت ضربة صاروخية أدت إلى تدمير المعدات المدرعة وأفراد الجيش الأوكراني. وتم تسجيل نتائج ضرب المواقع العسكرية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة.

وأضافت أن الطيران العسكري الروسي ينفذ خلال العملية العسكرية الخاصة مهام مرافقة القوافل، وتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية، ونقل قوات الإنزال والشحنات العسكرية، والدعم الجوي للوحدات البرية التي تنفذ المهام العسكرية في إطار العملية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية