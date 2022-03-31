لافروف: نشر البنية التحتية لحلف الناتو في آسيا الوسطى غير مقبول

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نشر البنية التحتية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى بأنه أمر غير مقبول.

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وقال لافروف في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان: "كما ذكرنا سابقا، فإننا نعتبر نشر أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أو للأفغان الذين يخدمونهما، على أراضي الدول المجاورة، وبالدرجة الأولى في آسيا الوسطى، أمرا غير مقبول".

وأضاف أن مثل هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: نوفوستي