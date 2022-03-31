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بايدن يؤكد لبينيت وقوف واشنطن "بقوة وحزم" إلى جانب إسرائيل

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بايدن يؤكد لبينيت وقوف واشنطن
Legion-Media Adam Schultz / Avalon
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي وقوف "الولايات المتحدة بقوة وحزم إلى جانب إسرائيل في مواجهة التهديد الإرهابي".

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال الهاتفي يوم الأربعاء، أن "الرئيس أكد أن الولايات المتحدة تقف بقوة وحزم مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإرهابي وجميع التهديدات".

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وأضاف البيان أن "الزعيمين بحثا أهمية الشراكات الإقليمية التي تعتبر مثالا عليها اتفاقيات أبراهام وقمة النقب، في تفعيل الأمن وتحسين حياة الكثير من الناس في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن بايدن "عرض كل المساعدات اللازمة لحلفائنا الإسرائيليين في مواجهتهم للتهديدات على مواطنيهم".

ويأتي ذلك على خلفية عدة عمليات في إسرائيل أسفرت في الأيام الأخيرة عن مقتل 11 شخصا.

المصدر: RT

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