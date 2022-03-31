موقع إيراني: عبد اللهيان التقى لافروف على هامش قمة أفغانستان في الصين

أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في الصين.

وأعرب عبد اللهيان عن ترحيبه بلقاء نظيره الروسي من جديد، وحمله تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "نشعر بالسرور لمضي العلاقات بين إيران وروسيا في مسارها الجيد والصائب.. أود أن اؤكد مرة أخرى بأننا نعارض فرض الحظر والإجراءات الأحادية ضد روسيا".

وأضاف: "اطلعت على حصول تقدم في المحادثات السياسية حول التطورات الأوكرانية".

وقال: "أود التأكيد مرة أخرى على العلاقات المهمة والممتازة بين بلدينا".

ونقلت القناة عن لافروف قوله: "نحن نرغب بتعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات مع الجيران خاصة إيران وخاصة حول قضايا التعاون ومنها بحر قزوين"، مشيرا إلى محادثاته الأخيرة التي أجراها مع عبد اللهيان في موسكو حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وأضاف: "هناك أهمية مميزة للاتصالات والعلاقات الثنائية بيننا والتي لها تأثيرها على النظام الجديد في العلاقات الدولية".

واستضافت بكين يوم الأربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي بلدان الجوار.

المصدر: موقع "العالم" الإيراني