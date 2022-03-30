فرنسا.. إقالة مدير الاستخبارات العسكرية بعد أشهر من تعيينه لسوء تعامل جهازه مع أزمة أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية إريك فيدود بعد سبعة أشهر من تعيينه، على خلفية سوء تعامل جهازه مع الأزمة في أوكرانيا.

وأفادت "فرانس إنفو" يوم الأربعاء نقلا عن مصدر مطلع على الأمر أن الجنرال إريك فيدود، سيترك منصب بسبب سوء إدارته للحرب في أوكرانيا.

وذكرت أنه علم بنبأ رحيله المبكر عن فريقه عبر بريد إلكتروني أرسل له يوم الأربعاء.

وأشار موقع "فرانس إنفو" إلى أن أركان الجيش تتهمه بـ "عدم التمكن من الموضوعات" و"عدم كفاية الإحاطات الإعلامية".

وقبل تعيينه لقيادة مدير المخابرات العسكرية خلال صيف عام 2021، قاد الجنرال فيدود العمليات الخاصة الفرنسية (COS).

وذكرت وسائل إعلام فرنسية إلى أن قصور أجهزة مخابرات القوات المسلحة يعود إلى سنوات مضت، أولا مع فشل عقد الغواصة في أستراليا وإنشاء "Aukus" وهو تحالف في المحيط الهادئ تشرف عليه الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهو ما لم تتوقعه فرنسا، بينما تحدثت المخابرات الأمريكية عن أنه سيحدث.

واشارت صحيفة "لوبينيون" إلى أن الجنرال بوركارد الذي تتمثل عقيدته في كسب الحرب قبل أن تحدث بفضل الردع والاستخبارات، قد اعترف علنا بنقاط ضعف مختلف أجهزة المخابرات العسكرية.

ولم يتم الإعلان عن اسم خليفة فيدود، ولكن يمكن أن يتم تعيين الجنرال جاك لانغليد دي مونتغروس، الرئيس السابق لفوج المظلة الأول على رأس الجهاز.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية