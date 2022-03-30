معارض صربي: الانتخابات المقبلة "أبعد ما تكون عن الديمقراطية"

قال قيادي صربي معارض إن الاتحاد الأوروبي فشل في التفاوض على انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية "حرة ونزيهة" ستجرى في وقت واحد يوم الأحد، ووصفها بأنها "بعيدة عن الديمقطراطية".

وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة درايان يلاس، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي يأمل في الفوز في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى يوم الأحد، "استفاد تماما من هيمنته شبه الكاملة على وسائل الإعلام التي خصصت الحد الأدنى من الوقت للمعارضة وبرامجها قبل الاقتراع"، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".

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ورغم أن وفدا من الاتحاد الأوروبي نجح في حمل صربيا على إجراء تعديلات على قوانين وشروط الانتخابات، إلا أن قادة المعارضة، ما زالوا يرون أن التصويت الحر غير مضمون، حسبما قال يلاس للوكالة.

وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل عامين، وبررت ذلك في وقته بعدم توافر ظروف إجراء تصويت ديمقراطي.

المصدر: "أسوشيتد برس"