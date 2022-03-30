البيت الأبيض يرد على ترامب: الوقت ليس مناسبا لـ"التآمر" مع بوتين

علق البيت الأبيض على دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر المعلومات عن صلات هانتر بايدن المالية بسيدة الأعمال الروسية يلينا باتورينا.

وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "هل هناك أي أمريكي، أو حتى رئيس سابق، بوسعه أن يفكر أن الوقت مناسب الآن للتآمر مع فلاديمير بوتين والاعتزاز بالصلات مع فلاديمير بوتين؟ هناك واحد فقط هو دونالد ترامب".

وجاء ذلك تعليقا على تصريح لترامب، طلب فيه من الرئيس الروسي نشر ما لدى موسكو من معلومات حول صلات نجل الرئيس جو بايدن، هانتر بسيدة الأعمال الروسية يلينا باتورينا، وهي أرملة عمدة موسكو الراحل يوري لوجكوف.

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وصرح ترامب كذلك بأنه يرغب في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن صلات هانتر بايدن برجل الأعمال الأوكراني نيقولاي زلوتشيفسكي، مالك شركة "بوريسما" للغاز التي وظفت بايدن الابن ودفعت له مئات الآف من الدولارات سنويا حسب تقارير إعلامية.

ويأتي ذلك على خلفية نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا نقلا عن مصادرها، عن فتح النيابة العامة لولاية ديلاوير تحقيقا مع هانتر بايدن للاشتباه بمخالفاته الضريبية المحتملة المتعلقة بعمله في أوكرانيا.

المصدر: تاس