البنتاغون لا يستبعد زيادة القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا على أساس دائم

أعلن البنتاغون أنه لا يستبعد زيادة عديد القوات الأمريكية المتمركزة بشكل دائم في أوروبا، في ظل تغير الأوضاع الأمنية والوضع حول أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزير الدفاع يريد أن يبقى "منفتحا" على جميع المقترحات بشأن الخطط الاستراتيدية الأمريكية في أوروبا، لأنه "من الواضح أن الأوضاع الأمنية في أوروبا تغيرت".

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وتابع: "هل يعني ذلك أن المزيد من القوات الأمريكية ستنشر في أوروبا على أساس دائم؟ نعم هذا ممكن، ولكن لم تتخذ أي قرارات بعد".

وأضاف: "ننطلق من أن أوروبا لن تكون كما كانت هي حتى الآن"، مشيرا إلى أن بعض الدول قد ترغب في زيادة الحضور الأمريكي على أراضيها.

يذكر أن عدد القوات الأمريكية في أوروبا تجاوز في الوقت الراهن عتبة الـ100 ألف عسكري، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.

المصدر: تاس