الولايات المتحدة تسحب سفنها الحربية من البحر الأسود

أعلن المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي انسحاب السفن الأمريكية من البحر الأسود على خلفية أزمة أوكرانيا، مبررا ذلك بأن لا مصلحة لواشنطن بإثارة الصراع، دون أن يحدد موعدا لعودتها.

وقال: "كان من الحكمة القيام بذلك عندما رأينا أن الغزو بات وشيكا".

وأضاف: "فليعلم الجميع أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في إثارة الصراع".

وشدد على أنه "ليس لديه ما يعلنه بعد متى ستعود السفن الأمريكية إلى البحر الأسود".

المصدر: "تاس"