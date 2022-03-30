الولايات المتحدة تسحب سفنها الحربية من البحر الأسود
AFP
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أعلن المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي انسحاب السفن الأمريكية من البحر الأسود على خلفية أزمة أوكرانيا، مبررا ذلك بأن لا مصلحة لواشنطن بإثارة الصراع، دون أن يحدد موعدا لعودتها.
وقال: "كان من الحكمة القيام بذلك عندما رأينا أن الغزو بات وشيكا".
وأضاف: "فليعلم الجميع أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في إثارة الصراع".
وشدد على أنه "ليس لديه ما يعلنه بعد متى ستعود السفن الأمريكية إلى البحر الأسود".
المصدر: "تاس"