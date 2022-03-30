تركيا.. النيابة تطلب حماية عمدة إسطنبول بعد معلومات عن التحضير لاغتياله

رفعت نيابة إسطنبول طلبا إلى الولاية لتوفير حماية أمنية لعمدة البلدية أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك بعد معلومات عن مخطط لاغتياله.

جاءت الخطوة بعد تحقيق فتحته النيابة بشأن بلاغ قدمه أحد المدانين في قضية مقتل عضو مجلس الدولة، حول وجود معلومات عن تدبير محاولة لاغتيال إمام أوغلو، الذي وصل إلى المنصب بعد منافسة حادة مع مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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وأضافت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن المدان بجريمة القتل عثمان يلدرم، والمعتقل في سجن أدرنة المغلق، كان قد تقدم ببلاغ إلى رئاسة السجون نهاية يناير الماضي يفيد بوجود استعدادات لاغتيال إمام أوغلو الذي سبق أن تعرض لهجوم فاشل في 2019 من قبل شاب اقتحم مكتبه وكان يحمل شفرة حلاقة في يده.

وبعد وصول الخطاب إلى البلدية قدم محامي أوغلو، بلاغا إلى النيابة التي بدأت على الفور تحقيقا بشأن الأمر وطالبت ولاية إسطنبول باتخاذ إجراءات أمنية لتأمين إمام أوغلو.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية