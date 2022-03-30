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ألمانيا تعلن استعدادها لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

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ألمانيا تعلن استعدادها لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا لديها "مفهوم مختلف" عن مفهوم الغرب حول الضمانات والحياد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيربوك قولها إن برلين "تتضامن مع أوكرانيا مئة بالمئة".

وأضافت: "إذا كانت هناك حاجة (لأوكرانيا) إلى ضمانات، فإن ألمانيا ستشارك في تحقيق ذلك وتقدم هذه الضمانات".

وتابعت: "لا يجب تفسير نتائج مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا على أن البلدين سيحققان قريبا اختراقا في المفاوضات".

المصدر: "نوفوستي"

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