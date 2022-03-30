البيت الأبيض: بايدن لا يسعى لمواجهة مباشرة مع الجيش الروسي

قالت متحدثة البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد، إن الرئيس جو بايدن لا يسعى إلى صراع مع روسيا، وتقديم أي أسلحة لأوكرانيا قد تفضي لمواجهة عسكرية مباشرة بين الجيشين الروسي والأمريكي.

وأفادت بيدينغفيلد في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، بأن الرئيس جو بايدن "لا ينوي اتخاذ قرارات بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو".

وأشارت إلى أنه "عندما يقرر الرئيس ما سيرسله إلى أوكرانيا، فإنه يأخذ في الحسبان شيئين. الأول هو تقييم الجيش لما هو أكثر فاعلية وسيكون أكثر فائدة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مبينة أن "العامل الثاني هو أن بايدن لا يسعى إلى صراع مباشر بين القوات المسلحة الأمريكية والقوات الروسية".

وجددت التأكيد على أنه لا يمكن حتى الآن التحدث عن أي تفاصيل تتعلق بالضمانات الأمنية الأمريكية المحتملة لأوكرانيا، مؤكدة أن "الولايات المتحدة قدمت كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الهجوم الروسي".

المصدر: abc + وكالات