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الدفاع الروسية: النازيون يحتجزون سكان خاركوف ويمنعونهم من مغادرتها

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الدفاع الروسية: النازيون يحتجزون سكان خاركوف ويمنعونهم من مغادرتها
Globallookpress MOD Russia
رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الجدد يحتجزون السكان في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا ويمنعونهم من مغادرة المدينة عبر الممرات الإنسانية التي فتحها الجيش الروسي.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اليوم الأربعاء، إن "سكان المدينة محاصرون من قبل النازيين الجدد، حيث يحتجزونهم رهائن ودروعا بشرية لهم، ولا يستطيعون الخروج عبر الممرات الإنسانية، وتتعرض سياراتهم لإطلاق النار من الأسلحة النارية ومدافع الهاون".

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وأضاف ميزينتسيف أن "السكان يمتنعون عن استخدام الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبدون الحذر في الأحاديث، حيث يشن جهاز الأمن الأوكراني اعتقالات واسعة تطال الموالين لروسيا، الذين يختفون بعد الاعتقال".

وأشار إلى أن "النساء والمسنين فقط يخرجون إلى الشوارع فيما الرجال لا يخرجون من المنازل لخوفهم من تجنيدهم في كتائب الدفاع المحلي قسرا".

وأضاف أن "الإرهابيين من الكتائب القومية شكلوا فرق موت متنقلة، تستقل سيارات دفع رباعي تمت مصادرتها من السكان، وتحويلها إلى ما يسمى بـ"عربات بانديرا"، ويتنقلون في شوارع خاركوف ويطلقون النار على المباني السكنية عشوائيا من الرشاشات الثقيلة".

المصدر: تاس

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