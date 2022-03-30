زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادئ

أعلنت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك أن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل المكسيك على المحيط الهادئ.

ويقع مركز الزلزال على بعد 98 كيلومترا جنوب مدينة سيوداد هيدالغو في ولاية تشياباس على عمق 21 كيلومترا.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وحسب السلطات المكسيكية فقد تم تسجيل أكثر من 780 هزة أرضية وزلزالا في ولاية تشياباس منذ بداية هذا العام.

المصدر: تاس