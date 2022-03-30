 
مباشر

استطلاع: ماكرون الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أخبار العالم

استطلاع: ماكرون الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية
Globallookpress Panoramic/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spvf

أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما زال الأوفر حظا في الانتخابات المقررة بعد 12 يوما، رغم أن الفارق بينه وبين منافسته اليمينية مارين لوبن صار أضيق.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيلاب"، حصل ماكرون على 28 في المئة، من نوايا التصويت في الجولة الأولى التي سيتصدرها، لكن الفجوة مع لوبن ضاقت بسبع نقاط في الجولة الثانية لتحصل المرشحة على 47,5 بالمئة من الأصوات.

وكانت التوقعات الأسبوع الفائت تشير إلى أن ماكرون سيحصل على 56 في المئة، ولوبن على 44 في المئة، في الجولة الثانية.

وتراجعت المسائل المحلية الفرنسية في سلم اهتمامات الرئيس المنتهية ولايته نتيجة الأزمة في أوكرانيا التي عززت في المقابل صورته كرجل دولة.

إقرأ المزيد
ماكرون يستمع لهواجس الفرنسيين حول ارتفاع الأسعار
ماكرون يستمع لهواجس الفرنسيين حول ارتفاع الأسعار

أما لوبن، فتركز حملتها على القوة الشرائية التي تمثل الشاغل الأول للفرنسيين، وقد زادت حظوظها في الجولة الأولى بنقطة مئوية لتبلغ نوايا التصويت لصالحها 21 بالمئة.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت خلال اليومين الماضيين، وشمل عينة من 1531 شخصا.

ومن المقرر أن تنظم الجولة الأولى للانتخابات في العاشر من الشهر المقبل، والثانية في 24 منه.

 

المصدر: "أ ف ب"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا