"فوكس نيوز": البنتاغون موّل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا 14 عاما على الأقل

نقل مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون عن وثائق قدمها مسؤول كبير سابق، أن البنتاغون موّل البحث في مسببات الأمراض الفتاكة في أوكرانيا منذ 2007-2008.

وقال في برنامجه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الآن نحن نعرف المزيد. في نهاية هذا الأسبوع، تلقى برنامجنا عددا من الوثائق من مسؤول أمريكي رفيع المستوى سابقا، والتي تظهر أن السلطات الأمريكية، من خلال وزارة الدفاع (البنتاغون)، مولت بالفعل أبحاثا حول مسببات الأمراض الفتاكة في أوكرانيا".

وأضاف: "وفقا لإحدى الوثائق، وافق البنتاغون على تطوير مشروع الجينات الوراثية للأمراض، من بين أمور أخرى، ولأخذ العينات الجزيئية لمسببات الأمراض المتوطنة في أوكرانيا ونقل السلالات".

وتابع: "ما ذكرناه في برنامجنا قد تم تأكيده.. يدرس البنتاغون بالفعل مسببات الأمراض في أوكرانيا. ما زلنا لا نعرف بالضبط طبيعة هذه الدراسات، والتفسيرات التي قدموها لنا سخيفة. لا نعرف كم من الوقت تم القيام بذلك".

وختم: "نعلم أنه مر 14 عاما على الأقل".

المصدر: RT + "فوكس نيوز"