لندن تحظر خدمة يخوت وطائرات رجال الأعمال الروس

حظرت لندن على الشركات البريطانية تقديم خدمات صيانة اليخوت والطائرات التابعة لرجال الأعمال الروس المشمولين بالعقوبات الغربية.

وقالت السلطات البريطانية في بيان: "تبنت المملكة المتحدة اليوم تشريعا جديدا يحظر إصلاح وصيانة الطائرات واليخوت التي يملكها الأوليغارشيون الروس ومؤسساتهم التجارية الخاضعة للعقوبات".

وأضاف البيان أن رجال الأعمال هؤلاء لن يكونوا قادرين على "الاستفادة من الصناعة البحرية والطيران البريطانية الرائدة في العالم".

وتابع أن "التشريع الجديد يوسع العقوبات المالية والتجارية والشحن المفروضة على القرم وعلى أراضي دونيتسك ولوغانسك التي لا تخضع لسيطرة الحكومة الأوكرانية".

المصدر: إنترفاكس