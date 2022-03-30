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فرنسا: لا دليل على أي اختراق في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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فرنسا: لا دليل على أي اختراق في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Legion-Media Blondet Eliot/Abaca/Sipa USA
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس لا ترى أي دليل على تحقيق اختراق في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا خلال جولتها الأخيرة في إسطنبول.

وقال لودريان في تصريح لقناة "فرانس 24" وإذاعة RFI الفرنسية يوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة وحتى الآن حسبما أعرف لا يوجد هناك أي اختراق أو أي شيء جديد".

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وأضاف أن "هناك تصريحات كثيرة من قبل السلطات الروسية... وأنا سأصدق الأفعال فقط".

يذكر أن إسطنبول استضافت جولة جديدة من المفاوضات الروسية – الأوكرانية حول التسوية.

وأعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن الجانب الأوكراني وافق على طلب روسيا المبدئي بشأن عدم انضمام أوكرانيا للناتو وعدم نشر قواعد أو قوات أجنبية على أراضيها.

المصدر: فرانس برس

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