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لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول سجلت تقدما إيجابيا

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لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول سجلت تقدما إيجابيا
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أمس الثلاثاء، قد سجلت تقدما إيجابيا.

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وقال لافروف للصحفيين على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان: "نرى أن نتائج المفاوضات التي جرت في إسطنبول أمس قد سجلت تقدما إيجابيا، لكنها لم تحقق نتيجة نهائية".

وكان رئيس فريق موسكو التفاوضي فلاديمير ميدينسكي أشار إلى أن أوكرانيا أعلنت خلال المفاوضات عن استعدادها لتنفيذ المطالب الرئيسية التي تصر عليها روسيا في السنوات الأخيرة. 

المصدر: RT

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