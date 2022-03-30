جنرال أمريكي يؤكد أن بلاده لا تدرب "حاليا" القوات الأوكرانية في بولندا

قال قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز، إن الولايات المتحدة لا تدرب حاليا القوات الأوكرانية في بولندا، وذلك بعد أن ألمح الرئيس جو بايدن إلى أن واشنطن تفعل ذلك.

وقال الجنرال ولترز، وهو أيضا القائد الأعلى لقوات "الناتو" في أوروبا، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "لا أعتقد أننا نقوم حاليا بتدريب قوات عسكرية من أوكرانيا في بولندا".

وخلال رحلة إلى بولندا يوم الجمعة الفائت، بدا أن بايدن يشير إلى أن القوات الأمريكية ستكون في أوكرانيا. ويوم الاثنين، سُئل بايدن عن الإيحاء بأن القوات الأمريكية ستكون في أوكرانيا، فرد قائلا: "كنت أتحدث عن المساعدة في تدريب القوات الأوكرانية الموجودة في بولندا".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لديها 10500 جندي في بولندا كجزء من إجمالي 100 ألف تمركز في أنحاء أوروبا.

المصدر: The Hill