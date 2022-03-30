مكتب غوتيريش يأمل بنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله بنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين وفدي البلدين في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي ل، اليوم الأربعاء: "نحن قلقون إزاء الأنباء المستمرة عن العمليات القتالية، بما في ذلك في المناطق السكنية".

وأضاف أن "المفاوضات جارية، حسبما أفهم. ونحن نواصل الإصرار على ضرورة تحقيق النجاح فيها".

وتابع: "نأمل بأن التصريحات والوعود التي سمعناها سيتم تحقيقها على الأرض، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار".

المصدر: نوفوستي