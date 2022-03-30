بايدن يمدد حالة الطوارئ بسبب "الأنشطة الخبيثة" في الفضاء الإلكتروني

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ وحزمة من القيود المفروضة بسبب الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة لمدة عام واحد.

وأعلن البيت الأبيض في بيان نشر اليوم الأربعاء: "لا تزال الأنشطة الخبيثة في الفضاء الإلكتروني تشكل تهديدا كبيرا وغير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. وبسبب هذا يمدد الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ التي نص عليها المرسوم التنفيذي 13694 لمدة عام واحد".

وأشار البيان إلى أن الحديث يدور حول استمرار تطبيق الإجراءات التي نص عليها المرسوم التنفيذي 13694، والمرسوم 13757. وقد مددت السلطات الأمريكية هذه المراسيم عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

تم توقيع هذا المرسوم في 1 أبريل 2015 من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وعادة ما تكون هذه المستندات صالحة لمدة عام، وبعد ذلك يقرر رئيس الدولة ما إذا كان سيتم تمديدها، أو الاكتفاء بفترة سنة على سريانها.

المصدر: تاس