وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعو المواطنين للتطوع في الشرطة

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف الإسرائيليين إلى التطوع في جهاز الشرطة، للمساعدة في منع هجمات مسلحة جديدة قد تشهدها إسرائيل.

وقال بارليف: "في الأسبوع الماضي، عملت الشرطة الإسرائيلية بحزم ليل نهار للتعامل مع موجة الإرهاب، رجال الشرطة أظهروا الشجاعة والمهنية، وتم القضاء على جميع الإرهابيين واعتقال العشرات"، مشيرا إلى أنه "بعد التشاور مع قائد الشرطة، قررت اتخاذ بعض الخطوات الحاسمة والفورية لتعزيز الشرطة لإعادة الشعور بالأمن إلى الشوارع بما في ذلك تجنيد فوري لـ300 عنصر في سرايا الاحتياط في شرطة حرس الحدود".

وأضاف: "سيتم فتح صفوف الحرس المدني وتوسيعها في كل مدينة وقرية وكيبوتس، في جميع أنحاء البلاد، مع دعوة المواطنين للتطوع".

يذكر "الحرس المدني" هي منظمة تطوعية تابعة للشرطة الإسرائيلية.

ومساء أمس الثلاثاء، قتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب، ما يرفع إجمالي القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في هجمات مسلحة خلال أسبوع إلى 11، بعد هجوم وقع في بئر السبع وآخر في مدينة الخضيرة.

المصدر: Ynet + RT