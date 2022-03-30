وزیر الخارجیة الإيراني یلتقي نظیره القطري في الصین

التقى وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهان نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر خارجیة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الصين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر مستجدات مجال التعاون بین البلدین والقضایا الإقلیمیة ومباحثات فیینا.

وأکد وزیر الخارجیة الإيراني خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجیة دول جوار أفغانستان، على الإمكانیات الموجودة في مجال التعاون الثنائي وخاصة في المجال الاقتصادي، وأکد ضرورة متابعة الاتفاقات بین البلدین وتنفیذها.

وشرح أمیر عبد اللهیان الوضع الراهن في مباحثات فیینا، واعتبر إنجاز الاتفاق في هذا المجال بحاجة إلى واقعیة الجانب الأمریكي، وأکد أن واشطن یجب أن تكف عن أطماعها حتى تؤدي أسابیع من الجهود المكثفة لمختلف الأطراف في فیینا إلى النتیجة اللازمة في مجال عودة جمیع الأطراف إلى التزاماتها.

کما أدان وزیر الخارجیة إقامة "قمة النقب" في فلسطین المحتلة، واعتبر هذه القمة خیانة کبرى للقضیة الفلسطینیة، ووصف إسرائيل بأنها المشكلة الرئیسیة للعالم الإسلامي.

وصرح بأنه "للأسف تسعى بعض الدول في خطوة خیانة إلى تطبیع علاقاتها مع هذا الكیان، على الرغم من تعارضها مع المثل السامیة لمسلمي العالم فیما یتعلق بالقدس وفلسطین".

بدوره أکد وزیر خارجیة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة تفعیل العلاقات الثنائیة في مجال العلاقات الثنائیة، مثمنا المشارکة الإیرانیة الفعالة في "منتدى الدوحة".

وجدد المسؤول القطري التأکید على أهمیة الترتیبات الأمنیة الإقلیمیة بمشارکة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وأعرب عن أمله في تشكیل مباحثات جادة في هذا المجال في المنطقة.

كما تبادل وجهات النظر مع وزیر الخارجیة بشأن آخر مستجدات مباحثات فیینا.

المصدر: الخارجية الإيرانية