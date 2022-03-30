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فرنسا.. نشطاء يتداولون صورا وزعتها "السترات الصفراء" توثق وجود النازيين في أوكرانيا

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فرنسا.. نشطاء يتداولون صورا وزعتها
Gettyimages.ru
"السترات الصفراء" - أرشيف -
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا صورا وزعتها "السترات الصفراء" توثق وجود النازيين في أوكرانيا وقتالهم إلى جانب كييف، وهو ما يسعى الغرب لنفيه في دفاعه المستميت عن نظام كييف.

وكتب على الصورة: "يعلم الجميع أن المليشيات الأوكرانية هم بلطجيون نازيون.. إلا ماكرون الذي لا يعرفهم!".

وتوثق الصور حقيقة وجود المتطرفين الأوكرانيين واستقطابهم للأطفال وتدريبهم من كتيبة "آزوف" المتطرفة.

كما نشرت صورة لأحد الأشخاص يحمل وشما للصليب المعقوف النازي، بالإضافة صورة ثانية وثقت رفع جنود أوكرانيين علم حلف الناتو وعلم النازية وشعار "كتيبة آزوف" النازية التي تلاحقها القوات الروسية في أوكرانيا.

من جهته ذكر موقع "نيس بروفنس" الفرنسي مقالا تحت عنوان "مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين تهاجم السترات الصفراء في أنتيب" كشف من خلاله حقيقة وجود المتطرفين الأوكرانيين.

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وقال الموقع الفرنسي: "كما كانوا يفعلون منذ أكثر من ثلاث سنوات، كانت السترات الصفراء حاضرة هذا السبت في دي بروفانس في أنتيب.. في الواقع كل سبت، بالتناوب في أنتيب وموجينز.. كل هذه التجمعات السلمية والطيبة تتم وفقا للقانون وبإذن السلطات العامة.

وأفادت بأنه ولأول مرة منذ 3 سنوات، تتعرض السترات الصفراء للهجوم
من شخص في الأربعينيات من العمر ضد المتظاهرين بسبب المعلقة التي تثبت وتوثق وجود النازيين في أوكرانيا.

وأكد الموقع أن المعلقة لا تحتوي على أي شيء مستهجن وتكرر فقط الحقائق، مستندة في ذلك لما بثته وسائل إعلام مثل BFMTV أو Le Figaro في تقارير عن الميليشيات النازية في أوكرانيا.

وأضاف متسائلا: "نتساءل لماذا يسمح ماكرون لنفسه بإخبار بوتين أنه لا يعرفهم..".

وأشار الموقع إلى أن الشرطة وصلت بسرعة على الفور ووقفت مع المهاجمين الأوكرانيين.

فرنسا.. نشطاء يتداولون صورا وزعتها

المصدر: RT + موقع "نيس بروفنس" الفرنسي

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