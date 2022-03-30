موسكو: الروسوفوبيا في الغرب مثيرة للاشمئزاز ولن نتخلى عن حماية مصالحنا

استنكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعرض الروس للتمييز في دول الغربية، مؤكدا أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها وسياستها المستقلة في النظام العالمي الجديد.

وقال ريابكوف بحديث لقناة RT عن تصريح رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي حول أن الروسوفوبيا أصبحت اتجاها عاما في بلاده: "إنه أمر مثير للاشمئزاز، ونرى أن الناس في مختلف أنحاء أوروبا يتعرضون للمضايقة لمجرد التحدث باللغة الروسية".

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وشدد على أن هذا السلوك لا يتماشى مع القيم الأوروبية، مضيفا:"سوف نستخلص العبر من ذلك".

ووصف ريابكوف سلوك "الغرب الجماعي" إزاء روسيا بأنه "مشين وغير مقبول إطلاقا"، متعهدا بأن موسكو ستواصل التصدي له.

وتابع: "لا يكمن الأمر في أوكرانيا وما يجري هناك، بل هم يشعرون بالكراهية إزاء روسيا ويعتقدون أنه لا مكان للسياسات الروسية المستقلة في النظام العالمي الجديد، لكننا سنواصل الدفاع عن مصالحنا وحمايتها".

وقال: "روسيا تواجه تحديات استثنائية" من قبل الغرب، متهما "الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة بشن حرب هجينة ضد روسيا.

وأضاف: "يتعين علينا إيجاد ردود استثنائية على هذه التحديات".

المصدر: RT