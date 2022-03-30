الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على طهران شملت شخصية جديدة، وعدة شركات إيرانية.

وقالت الوزارة في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم إضافة محمد علي حسيني (إيراني، مواليد 16 سبتمبر 1969) على لائحة العقوبات لارتباطه بهيئة أبحاث الحرس الثوري ومنظمة "جهاد" المرتبطة بشركة "بارشين" للصناعات الكيميائية، معروف أيضا باسم: مجموعة مصانع بارشين الكيميائية للصناعات الكيماوية PCI.

كما تم وضع شركات JESTAR SANAT DELIJAN وSAYEHBAN SEPEHR DELIJAN، على لائحة العقوبات لارتباطهما بمحمد علي حسيني، وشركة SADR CO للإنشاءات، لارتباطها بشركة "بارشين" للصناعات الكيميائية.

كما تم فرض عقوبات على شركة SINA COMPOSITE DELIJAN COMPANY، لارتبطها بأبحاث الحرس الثوري ومنظمة "جهاد".

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية