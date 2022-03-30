محكمة العدل الأوروبية ترفض طلب RT الفرنسية لرفع القيود المفروضة عليها

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها برفض رفع القيود المفروضة على بث القناة في منطقة المجموعة الأوروبية.

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وعلقت على ذلك رئيسة تحرير RT France، كسينيا فيودوروفا قائلة: "إنها عنصرية على أساس القومية. فرنسا تواصل الانحدار إلى قاع جديد".

وبالتوازي حظر البنك الفرنسي "سوسيتيه جنرال" حسابات الرواتب الشخصية لعدد من الموظفين الروس في وقت واحد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر قناتي RT و"سبوتنيك" الروسيتين من البث إلى الاتحاد عبر الأقمار الصناعية أو التطبيقات أو من خلال شبكة الإنترنت، كما علقت تراخيص RT الناطقة باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية".

المصدر: تاس