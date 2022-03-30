تقرير: شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار" الموجودة في أوكرانيا

كشف موقع "بريكينغ ديفينس" الأمريكي، عن شكوك تحوم حول فعالية طائرات "بيرقدار" المسيرة الموجودة في أوكرانيا.

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وأضاف الموقع، في تقرير له: "من الملاحظ أن الطائرات بدون طيار التي تعتمد عليها أوكرانيا لا تأتي مختومة بعبارة "صنع في أمريكا"، وبدلا من ذلك، تعتمد أوكرانيا إلى حد كبير على الطائرات بدون طيار التركية TB2 Bayraktar".

وأشار إلى أن طائرة "بيرقدار" لا تستطيع أن تحمل كميات من الأسلحة تكفي لتدمير أهداف يسعى الجيش الأوكراني إلى القضاء عليها، إذ يمكنها أن تحمل 150 كيلوغراما فقط من الأسلحة، وهو ما يؤثر على فعالية طائرات "بيرقدار" البالغ مداها 150 كيلومترا في بلد شاسع مثل أوكرانيا.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نيتها تسليم مائة من طائرات "سويتشبلايد" إلى أوكرانيا، ولكن ما يحمل هذا الاسم عبارة عن قنبلة حوامة وليست طائرة مسيرة، أي أنها تزال من الوجود بعد استخدامها مرة واحدة.

وأوضح الموقع أن "الولايات المتحدة تقيد بشدة صادراتها من الطائرات بدون طيار، بصفتها أحد الموقعين على نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) - وهو اتفاق طوعي كليا للحد من تصدير التكنولوجيا المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل (WMD)".

المصدر: breakingdefense