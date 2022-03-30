سيئول.. ضابط سابق في البحرية يدعي تنفيذ عمليات هجومية سرية في أوكرانيا

ادعى ضابط سابق في البحرية الكورية الجنوبية، وصاحب قناة "يوتيوب" حاليا، أن فريقه القتالي الخاص يقوم بعمليات هجومية سرية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وادعى لي كون، ضابط البحرية الكوري الجنوبي السابق وصاحب قناة "يوتيوب" الحالي، أن فريقه القتالي الخاص يقوم بعمليات هجومية سرية في أوكرانيا.

وقال لي: "بعد وصولي إلى الفيلق الدولي وتوقيع العقد معه، تم تكليفي بإنشاء فريق خاص من المحاربين من جنسيات متعددة".

وأضاف: "بعد ذلك تم تكليف فريقي بمهام سرية، وأعيد نشرنا منذ الأمس ونقوم بعمليات هجومية مباشرة". وأضاف أنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

وقد غادر "لي" إلى أوكرانيا في أوائل مارس للانضمام إلى الجيش الأوكراني دون إذن من الحكومة الكورية، حيث منعت الحكومة مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ منتصف فبراير.

المصدر: "يونهاب"