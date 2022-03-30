وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره القطري مستجدات محادثات فيينا ويعلق على "قمة النقب"

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بنظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني في الصين.

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وفي بيان لها، قالت الخارجية الإيرانية: "خلال اللقاء بين الدكتور أمير عبد اللهيان ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شرح وزير الخارجية الإيراني الظروف الراهنة في محادثات فيينا، وأضاف أن التوصل إلى الاتفاق النهائي يتطلب واقعية الجانب الأمريكي".

وبحسب الخارجية الإيرانية، أكد حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن أطماعها كي تفضي أسابيع من الجهود المكثفة لمختلف الأطراف في فيينا الى النتيجة المرجوة بعودة الأطراف إلى التزاماتها.



كما ندد وزير الخارجية الإيراني بـ"عقد قمة الشر في فلسطين المحتلة وصحراء النقب"، واصفا إياها بـ"خيانة كبرى للقضية الفلسطينية".

واعتبر أمير عبد اللهيان أن "الكيان الصهيوني المشكلة الرئيسية للعالم الإسلامي"، معربا عن "أسفه لتطبيع بعض الدول علاقاتها مع هذا الكيان، وخيانتها للقضية خلافا للمثل السامية لمسلمي العالم فيما يتعلق بالقدس الشريف وفلسطين".



من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري أهمية الترتيبات الأمنية الإقليمية بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن أمله في عقد محادثات جادة بهذا المجال في المنطقة، كما تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الإيراني بشأن آخر مستجدات محادثات فيينا، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

المصدر: RT