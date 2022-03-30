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دي مايو: دراغي سيجري مكالمة هاتفية مع بوتين في الساعات القريبة القادمة

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دي مايو: دراغي سيجري مكالمة هاتفية مع بوتين في الساعات القريبة القادمة
AP
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الساعات القريبة القادمة.

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وقال الوزير للصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء زيارته إلى برلين: "في الساعات القريبة القادمة سيتحدث رئيس الوزراء دراغي مع الرئيس بوتين".

وأفاد دراغي نفسه، سابقا بنيته إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي. وستصبح هذه المكاملة أول اتصال بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي حديثه حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت أمس الثلاثاء في إسطنبول، أشار دي مايو إلى أن روما "ستقيم التصريحات الروسية اعتمادا على أفعال حقيقية".

المصدر: تاس

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