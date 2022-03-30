إنقاذ 113 مهاجرا بعملية صعبة في وسط البحر المتوسط

قالت سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، إنها أنقذت زورقا مزدحما بالأشخاص في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

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وأوضحت سفينة "جيو بارينتس"، أنها أنقذت زورقا مزدحما بالأشخاص يحمل على متنه 113 مهاجرا، مشيرة إلى أنه لدى وصول سفينتنا إلى موقع القارب، وجدته قد انغمر بالمياه فعلا.

وأشارت المنظمة غير الحكومية، إلى أن عملية الإنقاذ كانت صعبة، حيث سقط بعض الناجين في الماء، بعد ساعات من سفر مرهق في عرض البحر.

واختتمت بالقول إن "المهاجرين يتلقون الآن الإسعافات اللازمة على متن سفينتنا".

المصدر:AKI