رد وزير الداخلية الصربي، ألكسندر فولين، على مطالب السفارة الأوكرانية بحظر شعار الحرف "Z" في البلاد، بأنه "لن يشارك في الهستيريا المعادية لروسيا".

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وتابع فولين: عندما أرى كيف يطرد الأطفال الروس من المدارس، ولا يعالج المرضى الروس، وكيف يتم استبعاد الرياضيين الروس من الفعاليات الدولية، ويحذف الكتاب الروسي من الكتب المدرسية، فلا يمكنني، ولن أشارك في الهستيريا المعادية للروس"، وأشار إلى أن أوكرانيا لم تطالب قط بفرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي من الدول التي قامت بقصف صربيا نهاية القرن الماضي.

وكان فولين قد صرح سابقا بأن "من قصفوا يوغوسلافيا لا يملكون أي حق أخلاقي في مطالبة صربيا بفرض عقوبات على روسيا وتدمير عقود من العلاقات الودية".

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا بدأ موجة من "الروسوفوبيا" (رهاب الروس)، والتي عادة ما تنتهي بـ "الصربوفوبيا" (رهاب الصرب)، وقال: "إن كل من يكره روسيا لا يحب صربيا، وكل ما يفعلونه اليوم مع الأطفال الروس، سوف يفعلونه غدا مع الأطفال الصرب".

المصدر: نوفوستي