رئيس الوزراء البولندي: الروسوفوبيا أصبحت اتجاها عاما في بلادنا

اعترف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مازوفيتسكي بأن الروسوفوبيا أصبحت اتجاها عاما في بلاده على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال مورافيتسكي للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد شاء القدر أيها السادة الكرام أن تكون بولندا هي التي تصوغ المعايير المعينة في سياق الحدث المروع الذي تمثله الحرب في أوكرانيا. وما كان يسمى الروسوفوبيا في السابق أصبح اتجاها عاما وتم قبوله باعتباره واقعا نعيش فيه".

وفي وقت سابق كشف مورافيتسكي عن خطط بولندا للتخلي عن استيراد المحروقات من روسيا نهائيا قبل انصراف العام الجاري، داعيا سائر دول الاتحاد الأوروبي إلى حذو حذو وارسو.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت سابقا أن بولندا تدمر علاقاتها مع روسيا، فيما اعتبر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن وارسو تخوض على مدار السنوات العشر الأخيرة سياسة موالية لأمريكا ومعادية لروسيا بشكل سافر، واصفا هذه السياسة بـ "البلهاء".

وفي وقت سابق أخبرت أمينة المظالم الروسية تاتيانا موسكالكوفا عن عزمها التوجه إلى مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بطلب حماية المواطنين الروس المقيمين في الخارج، حيث واجهوا المطاردة على خلفية التطورات في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"