بريطانيا تعتزم فرض عقوبات ضد دونيتسك ولوغانسك

جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية إن سلطات هذه الدولة تعتزم فرض عقوبات، ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وسيعرض على البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، مشروع قرار دوري للعقوبات ضد روسيا.

وجاء في البيان: "سيتم تمديد العقوبات على القرم لتشمل المناطق [الأوكرانية] غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك في إطار مشروع القرار الجديد المعروض على البرلمان للنظر فيه".

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وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة، ستشمل الفحص الفني للطائرات واليخوت الخاصة لرجال الأعمال الروس.

وجاء في البيان أن "الوثيقة التي ستساهم في تقييد تقديم الصيانة أو المساعدة الفنية للطائرات أو السفن الخاصة بأفراد أو منظمات معينة، ستقدم إلى البرلمان اليوم".

وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة، تستهدف "الأوليغارشية الروسية وشركاتها التي وقعت تحت العقوبات".

المصدر: تاس