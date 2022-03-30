 
مباشر

مصدر: روسيا دفعت نحو 14 مليون روبل كمساعدة مالية لسكان أوكرانيا

أخبار العالم

مصدر: روسيا دفعت نحو 14 مليون روبل كمساعدة مالية لسكان أوكرانيا
Sputnik
اللاجئون الأوكرانيون، روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sppi

أفاد مصدر في إحدى هيئات الأمن الروسية بأن روسيا دفعت مساعدات مالية لمرة واحدة بقيمة 10 آلاف روبل إلى ما يقرب من 1,4 ألف شخص من سكان أوكرانيا.

إقرأ المزيد
عدد اللاجئين إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس يتجاوز 492 ألف شخص
عدد اللاجئين إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس يتجاوز 492 ألف شخص

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، اليوم الأربعاء، قوله: "حتى الآن تم دفع نحو 14 مليون روبل لـ 1,4 ألف أوكراني. وهذه المساعدة المالية بمبلغ 10 آلاف روبل وتدفع مرة واحدة".

وأضاف أنه في المجموع تقدم ما يقرب من ألفي شخص بطلبات للحصول على مساعدة مالية من السلطات الروسية. في الوقت نفسه تقدم روسيا مساعدات إنسانية في شكل مواد غذائية ومستلزمات أساسية ومواد بناء لسكان أوكرانيا ودونباس.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا