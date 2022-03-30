مصدر: روسيا دفعت نحو 14 مليون روبل كمساعدة مالية لسكان أوكرانيا
Sputnik
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أفاد مصدر في إحدى هيئات الأمن الروسية بأن روسيا دفعت مساعدات مالية لمرة واحدة بقيمة 10 آلاف روبل إلى ما يقرب من 1,4 ألف شخص من سكان أوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، اليوم الأربعاء، قوله: "حتى الآن تم دفع نحو 14 مليون روبل لـ 1,4 ألف أوكراني. وهذه المساعدة المالية بمبلغ 10 آلاف روبل وتدفع مرة واحدة".
وأضاف أنه في المجموع تقدم ما يقرب من ألفي شخص بطلبات للحصول على مساعدة مالية من السلطات الروسية. في الوقت نفسه تقدم روسيا مساعدات إنسانية في شكل مواد غذائية ومستلزمات أساسية ومواد بناء لسكان أوكرانيا ودونباس.
المصدر: تاس