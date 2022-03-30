عمران خان يعرب لزيلينسكي عن أمله في تسوية مبكرة للنزاع الأوكراني

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أمله في التوصل إلى تسوية سلمية مبكرة للنزاع الأوكراني.

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ونقلت صحيفة باكستان توداي عن المكتب الصحفي لرئيس الحكومة الباكستانية أن عمران خان، أعرب في محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، عن أسفه العميق لاستمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأكد مجددا موقف باكستان المبدئي الداعم لحل فوري للصراع في هذا البلد من خلال الحوار والدبلوماسية.

وقال رئيس الحكومة الباكستانية في المكالمة الهاتفية، إن الجلسة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في وقت سابق في إسلام آباد، أعربت عن استعدادها لتعزيز الحوار بين موسكو وكييف بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال عمران خان: "يمكن للدول غير التابعة لتكتلات مثل باكستان أن تلعب دورا إيجابيا في التسوية الدبلوماسية ووقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا".

ووفقا له، فإن الصراع في أوكرانيا له تأثير اقتصادي سلبي على البلدان النامية، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن باكستان مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وهي أرسلت شحنتين في مارس.

كما شكر عمران خان الرئيس زيلينسكي على الدعم الذي قدمته السلطات الأوكرانية في عملية إجلاء الطلاب الباكستانيين والمواطنين والدبلوماسيين من مناطق الحرب بشرق أوكرانيا.

المصدر: تاس