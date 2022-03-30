سفير: روسيا تعتزم توسيع التعاون المصرفي مع أذربيجان بالعملات الوطنية

قال السفير الروسي لدى أذربيجان ميخائيل بوشارنيكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتزم توسيع التعاون المصرفي مع باكو بالعملات الوطنية.

وأضاف السفير: "وفقا للإعلان (الخاص التعاون التحالفي بين أذربيجان روسيا)، نخطط لتوسيع التعاون المصرفي بالعملات الوطنية. هناك بالفعل خطوات إيجابية في هذا الاتجاه".

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أنه سيتم الوفاء بجميع العقود القائمة بين البلدين.

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وذكر بوشارنيكوف أنه "على الرغم من العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية غير المستقرة الحالية بين روسيا ودول أخرى، في حالة أذربيجان، سيتم تنفيذ جميع العقود بالكامل".

المصدر: تاس